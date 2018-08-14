مواطن بأضم: مركزنا 3 أيام بلا غاز.. و ” المتعهد ” ينفي كلامه

حامد العمري (صدى):

يعاني أهالي مركز ربوع العين ومنذ ثلاثة أيام انقطاع الغاز بالمركز على حد قول أحد المواطنين.

وفي التفاصيل ، رفع المواطن صالح رزق الله المتعاني شكوى ” لصدى ” مفادها : أن أهالي مركز ربوع العين بمحافظة أضم يعانون ومنذ ثلاثة أيام ؛ من إغلاق محل بيع الغاز بالمركز ، وأردف أن المواطنين جراء إغلاق المحل يقطعون مسافة لا تقل عن ٦٠ كيلو للحصول على الغاز ، مما حرم البعض الذي ليس بمقدرته توفير وسيلة نقل من الأرامل وكبار السن من ذلك.

وبدورها ” صدى ” تواصلت مع المتحدث الرسمي لبلدية أضم يحيى عبدالرحمن المعافي ، وحين سؤاله في إجراءات البلدية لمثل هذا التصرف ، قال :أنه إذا كان إغلاقه امتناع عن البيع دون اي سبب، فإن البلدية تجبره عن طريق الشرطة بفتح المحل وممارسة النشاط ، أما إن كان الإغلاق لسبب مثل عدم وجود عامل أو عدم المقدرة على تشغيل المحل ، أو عدم التفرغ أو الإفلاس ففي هذه الحالات لا يتم إجباره.

بعد ذلك تواصلت ” صدى ” مع متعهد الغاز خالد عبدالعزيز المالكي ، حيث ذكر أن كلام المواطن عار من الصحة فالمحل مؤمن بالغاز وباستمرار إلى مساء البارحة ، وسعينا هذا اليوم وبكل جدية لتأمين المحل ، وسيتم ذلك وبإذن الله في مدة أقصاها مغرب هذا اليوم الثلاثاء .