نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، عن موعد فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم فتح البوابة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1439/12/22هـ، لافته إلى أن الشروط العامة المطلوبة تتمثل فيما يلي:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية، وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع ضرورة حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وألا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية واجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وأشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل من خلال بوابة الإدارة العامة للقبول الموحد عبر الرابط التاليهنا