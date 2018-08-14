صفعة قوية من يوفنتوس لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

وجه نادي يوفنتوس الإيطالي، صفعة قوية لنادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث رفض نادي ” السيدة العجوز ” عرضًا من القلعة البيضاء لضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش مقابل 60 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة ” توتوسبورت ” الإيطالية، أن اسم ” بيانيتش ” كان مطروحًا بجانب الإسباني تياجو الكانتارا للانضمام لريال مدريد، بعد رحيل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عن صفوف الأخير إلى تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة.

وأكدت أن يوفنتوس طلب الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب؛ حيث كان برشلونة يتطلع إلى ضم اللاعب أيضًا ولكنه تراجع بعد الشرط الباهظ الذي وضعه النادي الإسباني.