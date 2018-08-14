إحالة عصابة تزوير تصاريح العمل بالمشاعر للنيابة العامة

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة جدة، اليوم، إحالة ملف عصابة تزوير تصاريح العمل في المشاعر المقدسة إلى النيابة العامة، بعد أثبات تورطهم والقبض عليهم متلبسين.

واعترف الجناة بجريمتهم وأقروا بكيفية التنفيذ، حيث تبدأ باستقبال الزبون والاتفاق معه على مبلغ 500 ريال للحصول على التصريح الذي يبيعه المسؤول عن الطباعة بـ30 ريال للموزع، حيث ترتفع القيمة مع توفير الإسورة الخاصة باليد للزبون طوال تنقله داخل المشاعر، لتصل القيمة الإجمالية إلى 80 ريال.

كما اتخذ الجناة من الاستوديو الذي تم القبض عليهم بداخله ستارة لأعمالهم خلال فترة الحج، لافتين إلى انهم اعدوا العدة لممارسة نشاطهم لإدخال أكثر من 1200 شخص بحجة العمل داخل المشاعر المقدسة.

وكان رجال البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، تمكنوا من القبض على 4 مقيمين من جنسية عربية، داخل أحد المنازل بحي بني مالك؛ لتزويرهم تصاريح دخول العمالة إلى المشاعر المقدسة.

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