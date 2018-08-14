إحالة عصابة تزوير تصاريح العمل بالمشاعر للنيابة العامة
أعلنت شرطة جدة، اليوم، إحالة ملف عصابة تزوير تصاريح العمل في المشاعر المقدسة إلى النيابة العامة، بعد أثبات تورطهم والقبض عليهم متلبسين.
واعترف الجناة بجريمتهم وأقروا بكيفية التنفيذ، حيث تبدأ باستقبال الزبون والاتفاق معه على مبلغ 500 ريال للحصول على التصريح الذي يبيعه المسؤول عن الطباعة بـ30 ريال للموزع، حيث ترتفع القيمة مع توفير الإسورة الخاصة باليد للزبون طوال تنقله داخل المشاعر، لتصل القيمة الإجمالية إلى 80 ريال.
كما اتخذ الجناة من الاستوديو الذي تم القبض عليهم بداخله ستارة لأعمالهم خلال فترة الحج، لافتين إلى انهم اعدوا العدة لممارسة نشاطهم لإدخال أكثر من 1200 شخص بحجة العمل داخل المشاعر المقدسة.
وكان رجال البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، تمكنوا من القبض على 4 مقيمين من جنسية عربية، داخل أحد المنازل بحي بني مالك؛ لتزويرهم تصاريح دخول العمالة إلى المشاعر المقدسة.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51942 ] نشر منذ 23 دقيقة
يستاهلون العقاب الصارم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32074 ] نشر منذ 22 دقيقة
جريئين جدآ
لدرجة يسوون أشياء
المواطن بن البلد نفسه مايتجرأ يسويها
المشكلة أنهم متطمنين كلها فترة ويرحل لبلده
ولا كنه سوى شي😐
خبر للجوازات الأسبوع الماضي
أن بأمكان المرحل العوده للمملكة بعد عشر سنوات
بدون ذكر للتفاصيل
يعني لو كان راعي سوابق وطعاااات
عادي يرجع ياجوازاتنا الحبيبة!
الحين بس عرفت ليش مشاكل الأجانب مالها نهاية أبد🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32074 ] نشر منذ 21 دقيقة
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