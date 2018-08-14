السجن 15 عاما لعصابة فتيات تستدرج الشباب لتصويرهم وفضحهم
كشفت واقعة غريبة، عن قيام عصابة من الفتيات باستدراج الشباب في الكويت بقصد التعارف عليهم والقيام بأفعال محرمة؛ حيث ألقت الشرطة القبض عليهن.
وأصدرت محكمة كويتية، حكمًا بحبس الفتيات مدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة استدراج شباب للمنزل؛ فيما يقمن بعد استدراج الشباب بالتنسيق مع شباب آخرين لضرب الأشخاص القادمين إلى البيت، بالإضافة إلى سلب أموال الضحايا وتصويرهم بقصد فضحهم في حال قدموا شكاوى للجهات الأمنية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51942 ] نشر منذ 22 دقيقة
يستاهلن ماحًكم عليهن به واكثر ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32074 ] نشر منذ 22 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 18 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم