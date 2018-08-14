السجن 15 عاما لعصابة فتيات تستدرج الشباب لتصويرهم وفضحهم

خالد الظفيري(صدى):

كشفت واقعة غريبة، عن قيام عصابة من الفتيات باستدراج الشباب في الكويت بقصد التعارف عليهم والقيام بأفعال محرمة؛ حيث ألقت الشرطة القبض عليهن.

وأصدرت محكمة كويتية، حكمًا بحبس الفتيات مدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة استدراج شباب للمنزل؛ فيما يقمن بعد استدراج الشباب بالتنسيق مع شباب آخرين لضرب الأشخاص القادمين إلى البيت، بالإضافة إلى سلب أموال الضحايا وتصويرهم بقصد فضحهم في حال قدموا شكاوى للجهات الأمنية.