مساعدة بالبيت الأبيض تفضح ميلانيا ترامب وتكشف سر ارتدائها ملابس مثيرة
كشفت مساعدة سابقة بالبيت الأبيض، وتدعى أوماروزا مانيغولت، السر وراء ملابس واختيارات زوجة الرئيس الأمريكي الحالي ميلانيا ترامب، المثيرة للجدل دائمًا.
وبيّنت المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ” ميلانيا ” ترتدي ملابس معينة لإحراج زوجها عن قصد، وجاء ذلك في كتابها الذي حمل اسم ” المعتوه – حساب داخلي لترامب في البيت الأبيض ” ، والذي فضحت فيه ” ميلانيا ” وكشفت سرها.
وأوضحت ” أوماروزا مانيغولت ” ، أن ميلانيا تستخدم أسلوبًا معينًا لمعاقبة ترامب، مشيرة إلى أن السترة التي ارتدتها السيدة الأولى بأمريكا أثناء زيارتها للأطفال في ولاية تكساس على الحدود، كانت ” أحدث أعمالها التمردية ” .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 32 دقيقة
حمل اسم المعتوه
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51942 ] نشر منذ 28 دقيقة
ماهو كلكم باالفساد سوا ,,
,, يعني انتي متستره ……………؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32074 ] نشر منذ 27 دقيقة
يامن شرى له من حلاله عله
أكرمها وتزوجها وعطاها الجنسية
يخي طلقها وخل أدارة الهجرة تشوف شغلها معاها
وأفتك😂😂😂😂😂
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 26 دقيقة
ترامب المعتوه هههه