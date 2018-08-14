مساعدة بالبيت الأبيض تفضح ميلانيا ترامب وتكشف سر ارتدائها ملابس مثيرة

واشنطن(صدى):

كشفت مساعدة سابقة بالبيت الأبيض، وتدعى أوماروزا مانيغولت، السر وراء ملابس واختيارات زوجة الرئيس الأمريكي الحالي ميلانيا ترامب، المثيرة للجدل دائمًا.

وبيّنت المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ” ميلانيا ” ترتدي ملابس معينة لإحراج زوجها عن قصد، وجاء ذلك في كتابها الذي حمل اسم ” المعتوه – حساب داخلي لترامب في البيت الأبيض ” ، والذي فضحت فيه ” ميلانيا ” وكشفت سرها.

وأوضحت ” أوماروزا مانيغولت ” ، أن ميلانيا تستخدم أسلوبًا معينًا لمعاقبة ترامب، مشيرة إلى أن السترة التي ارتدتها السيدة الأولى بأمريكا أثناء زيارتها للأطفال في ولاية تكساس على الحدود، كانت ” أحدث أعمالها التمردية ” .