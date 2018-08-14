رجل يذبح زوجته بسبب ” خروف العيد “
أقدم زوج على ذبح زوجته في مدينة الخميسات المغربية، بسبب خلافات حول ” خروف العيد ” ، كما أصاب 5 أفراد آخرين من أسرته بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إثرها إلى المستشفى.
وأوضح جيران الأسرة، أن الخلافات اشتدت مؤخرًا بين الزوج والزوجة التي تطالب زوجها الذي يعمل ” ماسح أحذية ” دائمًا بشراء خروف العيد، ولكنه رفض ذلك الأمر قائلًا أن ظروفه المادية لا تسمح.
وأصرت الزوجة على طلبها؛ مما دفع الزوج إلى إقدامه على ذبح زوجته بسلاح أبيض وأثناء ذلك أصاب ابنه الأصغر بجروح متفاوتة الخطورة، وطعن كذلك شقيقه و3 أفراد آخرين من أسرته؛ حيث تم نقل المُصابين، من أسرة القاتل في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الخميسات؛ كما تم القبض عليه أثناء محاولته الفرار بجريمته.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 39 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9687 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول ولاقوه الا بلله مايبي يضحي ضحى بزوجته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51942 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32074 ] نشر منذ 20 دقيقة
لحوووووووووول🤔