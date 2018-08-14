بالفيديو.. حادث تصادم جماعي أمام بوابة رسوم جسر الملك فهد

المنامة(صدى):

تسببت سيارة مسرعة في حادث تصادم بين عدة سيارات بالقرب من بوابة رسوم جسر الملك فهد في البحرين.

ووثق مقطع فيديو لحظة اصطدام السيارة المسرعة بالسيارات من الخلف، حيث كان يتجه بسرعة هائلة نحو بوابة الرسوم أثناء توقف عدد من السيارات.

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