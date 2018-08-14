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  • نشر : منذ 48 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. حادث تصادم جماعي أمام بوابة رسوم جسر الملك فهد

بالفيديو.. حادث تصادم جماعي أمام بوابة رسوم جسر الملك فهد
المنامة(صدى):

تسببت سيارة مسرعة في حادث تصادم بين عدة سيارات بالقرب من بوابة رسوم جسر الملك فهد في البحرين.

ووثق مقطع فيديو لحظة اصطدام السيارة المسرعة بالسيارات من الخلف، حيث كان يتجه بسرعة هائلة نحو بوابة الرسوم أثناء توقف عدد من السيارات.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51942 ] نشر منذ 44 دقيقة

مستعجل الماخوذ ,,

,, يمكن يكون ضميان ,,

[ عدد التعليقات: 2477 ] نشر منذ 16 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1273 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يكفينا الشر يارب

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