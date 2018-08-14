بالفيديو.. حادث تصادم جماعي أمام بوابة رسوم جسر الملك فهد
تسببت سيارة مسرعة في حادث تصادم بين عدة سيارات بالقرب من بوابة رسوم جسر الملك فهد في البحرين.
ووثق مقطع فيديو لحظة اصطدام السيارة المسرعة بالسيارات من الخلف، حيث كان يتجه بسرعة هائلة نحو بوابة الرسوم أثناء توقف عدد من السيارات.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51942 ] نشر منذ 44 دقيقة
مستعجل الماخوذ ,,
,, يمكن يكون ضميان ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 2477 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
عمار[ عدد التعليقات: 1273 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يكفينا الشر يارب