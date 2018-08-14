محافظ ميسان يترأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

سامي المجيدير (صدى):

ترأس محافظ ميسان رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الاستاذ عبدالله بن حسن الفيفي اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بحضور اعضاء اللجنة

حيث استعرض المحافظ مع الاعضاء الاعمال المنجزة في الفترة الماضية والفعاليات السياحية التي اقامتها اللجنة.

واشار الفيفي الى ماتحظى به محافظة ميسان من عناية ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكه المكرمة الامير خالد الفيصل وسمو نائبه الامير عبدالله بن بندر اسوة بباقي محافظات المنطقة.

واتفق الجميع على وضع خطة استراتيجيةللخمس سنوات القادمة للفعاليات لتسويق المحافظة سياحياً وعرض الفرص الاستثماريه بالمحافظة .

الجدير بالذكر ان محافظة ميسان ومراكزها تحظي بمقومات سياحية متميزه تتمثل بالطبيعة البكر واعتدال الاجواء والمنتجات الزراعية المتميزة مما يمثل فرصة للمستثمرين للاستفادة من تلك المقومات.