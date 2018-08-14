بالفيديو.. رجل يسرق ” طائرة ” لأجل تنفيذ مهمة انتحارية لقتل زوجته

واشنطن(صدى):

في حادثة غريبة من نوعها، قام رجل أمريكي بولاية ” يوتا ” بسرقة طائرة صغيرة وحطم بها منزله بعد خصامه مع زوجته؛ حيث كانا يمران بأزمة عائلية.

وبالتطرق لتفاصيل القصة، فإن ” الرجل ” هو طيار متمرس قام بسرقة طائرة من صاحب عمله؛ لأجل تنفيذ مهمة انتحارية لقتل زوجته، حيث سقطت الطائرة في الجزء الأمامي لمنزله.

ورصد مقطع فيديو ” الطائرة ” التي تحطمت عند مدخل المنزل؛ مما أسفر عن مقتل الطيار في الحال، إلا أن الزوجة وطفلهما لم يصابا بأي مكروه وتمكنوا من الفرار خلال احتراق المنزل.