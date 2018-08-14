بالفيديو.. رجل يسرق ” طائرة ” لأجل تنفيذ مهمة انتحارية لقتل زوجته
في حادثة غريبة من نوعها، قام رجل أمريكي بولاية ” يوتا ” بسرقة طائرة صغيرة وحطم بها منزله بعد خصامه مع زوجته؛ حيث كانا يمران بأزمة عائلية.
وبالتطرق لتفاصيل القصة، فإن ” الرجل ” هو طيار متمرس قام بسرقة طائرة من صاحب عمله؛ لأجل تنفيذ مهمة انتحارية لقتل زوجته، حيث سقطت الطائرة في الجزء الأمامي لمنزله.
ورصد مقطع فيديو ” الطائرة ” التي تحطمت عند مدخل المنزل؛ مما أسفر عن مقتل الطيار في الحال، إلا أن الزوجة وطفلهما لم يصابا بأي مكروه وتمكنوا من الفرار خلال احتراق المنزل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51942 ] نشر منذ 56 دقيقة
ارهابيون خبيثون ,,
,, عليهم من الله مايستحقون ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30691 ] نشر منذ 48 دقيقة
لا تحفر حفره لاخيك فتقع فيها غدى وهي نجت
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 47 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30691 ] نشر منذ 46 دقيقة
اكبر غبي الي يقول اقتل فلان واخلص منه ما يدري انه يقتل نفسه