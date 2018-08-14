أمير تبوك يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

محمود البلوي(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، الإدارات المعنية في إمارة المنطقة ، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز العمل .كما يتابع سموه المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الخدمات والجهود المقدمة للحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بالمنفذ وأثناء مغادرتهم بعد اداء مناسك الحج .

وأكد سموه على مواصلة جميع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الخدمات لكافة اهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية , داعياً الله ان ييسر لحجاج بيت الله حجهم وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله.