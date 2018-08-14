هوندا سيفيك 2019 تكشف عن نفسها بتحديث منتصف العمر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

حصلت هوندا سيفيك الكوبيه والسيدان على تحديث منتصف العمر، حيث اكتسبت الواجهة الأمامية مصد أمامي وجزء علوي معاد تصميمه، إضافة إلى شبك محدّث مع مصابيح LED وهالوجين.

في الجهة الخلفية، تحصل النسخة ذات الأربعة أبواب على زخرفات كروم بالجزء السفلي من المصد مع جنوط 18 إنش لفئة تورينج.

أما التغيير اﻷهم، فهو إضافة فئة سبورت لموديل 2019 من هوندا سيفيك، حيث تقع بين فئتي LX وEX، لتأتي مع واجهة أمامية وجانبية سفلية ذات لون أسود مميز، بينما تضيف نسخة السيدان جناح خلفي أعلى حقيبة اﻷمتعة مع مصد خلفي ذو فاصل سفلي يحمل عادم ذو فوهة رباعية اﻷضلاع مطلي بالكروم.

تأتي فئة سيفيك سبورت بجنوط 18 إنش ذات 10 أعمدة مع شاشة نظام معلومات محدثة بقياس 7 إنش مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

أما عن المحركات، فنجد أن سيفيك سبورت تأتي مع محرك تنفس طبيعي VTEC سعة 2 لتر مع ناقل حركة يدوي ذي 6 سرعات بشكل قياسي أو ناقل CVT اختياري، ورغم عدم تأكيد مدى قوة المحرك، إلا أنه على اﻷغلب سيبلغ 158 حصان كالطرازات الحالية.

أما التحديث اﻷخير الذي أضافته هوندا لسيفيك سيدان وكوبيه 2019 هو إضافة حزمة Honda Sensing للقيادة المساعدة، وهو ما سيأتي بشكل قياسي الآن في كافة الفئات، كجزء من التزام الشركة بتوفير مثل هذه التقنيات دون تكلفة إضافية في كافة طرازاتها بحلول عام 2022، بما يضيف أنظمة مكابح تفادي الاصطدام مع تنبيه قبل الاصطدام اﻷمامي، تحذير وتفادي الخروج عن المسار مع مساعد البقاء في المسار ومثبت سرعة متكيف.

لم تفصح هوندا عن موعد طرح طراز سيفيك 2019 باﻷسواق، إلا أنه من المتوقع أن تصل الوكالات اﻷمريكية خريف هذا العام، لتصل مطلع العام المقبل إلى أسواقنا.