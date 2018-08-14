بالفيديو.. مواطن شهم يغامر بحياته لإنقاذ عائلة من حريق نشب بسيارة أمام منزلهم

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام مواطن بموقف شهم، حيث غامر بحياته لإنقاذ عائلة من حريق نشب بإحدى السيارات الموجودة أمام منزلهم، وذلك قبل أن تصل النيران إلى المنزل.

ورصد المقطع، المواطن وهو يهرول سريعًا نحو المنزل، ليخرج منه أطفالًا على كتفه، ليبدأ بعد ذلك بإخراج الكبار سيرًا على الأقدام.

وظهر أفراد العائلة الذين أنقذهم الرجل، وهم مغطيين بأغطية تحميهم من الدخان، في حين قام آخرون من المتواجدون في الموقع، بإخماد النيران المشتعلة بواسطة خراطيم المياه.