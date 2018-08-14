وزارة الحج تُطلق أولى رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن

الرياض(صدى):

أطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم، أولى رسائلها التوعوية الخاصة بضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1439هـ، بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني،هنا ، وحساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والدولية.

وبينت الرسالة الأولى أن تصريح الحجّ للفرد يكون كلّ خمس سنوات، وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام، ولتتواءم أعداد الحجاج مع الطاقة الاستيعابية لمنظومة الحج.

فيما بينت الرسالة الثانية أنه تم تخصيص الهاتف المجاني رقم 8004304444 على مدار الساعة للإجابة على أسئلة و استفسارات ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى نشر رسائلها مع ” واس ” على نطاق واسع باللغات : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، ليتم نقلها عبر تصاميم إنفوجرافيك احترافية تتكامل في مضمونها مع جهود قطاعات الدولة التي تخدم حج هذا العام كل في مجال تخصصه.