” الصحة ” تجهز مستشفى ميداني بالمشاعر المقدسة

محمد السعران(صدى):

جهزت لجنة الطوارئ والطب الميداني في الحج مستشفى ميداني متنقل بالمشاعر المقدسة ضمن جهود وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن خلال أدائهم فريضة الحج .

ويتواجد المستشفى الميداني المتنقل بعرفات شمال مسجد نمرة ، وفي مناطق الاحتياج ، ويضم 15 طبيب و 15 ممرض .

وقالت “الصحة” أن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 8 أسرة منها سريرين عناية مركزة و5 أسرة لخدمة الحالات المتوسطة , كما يحتوي على تجهيز عالي، حيث يضم عدد من أجهزة التنفس الصناعي وعدد من أجهزة صدمات القلب, ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة, بالإضافة للخدمات الطارئة, ويحتوي على أوكسجين مركزي وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة لتقديم خدمة طبية متكاملة, ويضم المستشفى الميداني طاقم طبي متكامل من أطباء جراحة وأطباء عناية مركزة وتمريض لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

المستشفى الميداني المتنقل مزود بوحدة اتصال للتواصل مع غرفة العمليات متى ما دعت الحاجة, كما يحتوي على وحدة اوكسجين مركزي وكذلك مولد كهرباء بأماكنه الوقوف والعمل لمدة 5 ايام متواصلة .