الملحقية الثقافية بكندا: لن يكون هناك توقف للعمل خلال عطلة عيد الأضحى

نايف السالم(صدى):

أوضحت الملحقية الثقافية بكندا، أن الفريق المكلف بالرد على استفسارات المبتعثين يعملون على مدار الساعة، ولن يكون هناك توقف لعمل الفريق خلال عطلة عيد الأضحى.

وأوضحت الملحقية اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أرقام التواصل والبريد الالكتروني الخاص بالملحقية للرد على الاستفسارات وهي:

” 613-940-2995، 613-940-4580،613-940-2989 ، 613-940-4596 ، 613-940-2959، 613-940-4943، 613-940-2083، 613-261-5585، 613-940-2082، 613-940-2991 ” ، والبريد الإلكتروني [email protected]