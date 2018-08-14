أردوغان يواصل تخبطه وشعاراته: نمتلك أقوى الأنظمة المصرفية في العالم

أنقرة(صدى):

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بمقطاعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية، في ظل أزمة الليرة التركية والانهيار التي تعاني منه.

وواصل ” أردوغان ” شعاراته خلال كلمة له بندوة وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بان بلاده ستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من المنتجات الأمريكية، وأن بلاده عازمة على تقديم مزيد من الحوافز لرجال المال والأعمال بتركيا.

كما قال في شعاراته أن تركيا تمتلك أحد أقوى الأنظمة المصرفية في العالم، في الوقت الذي يستغيث فيه رجال الأعمال والمستثمرين من انهيار الليرة التركية

وفي سياق ذي صلة، قال رجال أعمال أتراك، الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً لإعادة الليرة إلى وضعها الطبيعي، بعد وصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاماً أمام الدولار، مطالبين بحل النزاع الأمريكي – التركي من خلال الأعراف الدبلوماسية.

ويتزايد قلق المستثمرين من تنامي سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ على الاقتصاد التركي، وتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

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