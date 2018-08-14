بالصور.. رغم خطورتها.. أطفال يسبحون بأراضي زراعية بمجرى سيل ” وادي ضمد “

نايف السالم(صدى):

رصدت بعض الصور قيام مجموعة من الأطفال بالسباحة في مزارع بمجرى سيل ” وادي ضمد ” صباح اليوم.

وأظهرت الصور التي قام أحد المواطنين بالتقاطها، الأطفالِ وهم يسبحون بأراضي زراعية بمجرى ” وادي ضمد ” وهي مواقع خطيرة جدًا.

وفي هذا السياق، قال ” المواطن ” أن هذه المواقع خطيرة جدًا وأن الموقعد شهد فيما قبل وفاة طفل غرقًا قبل أكثر من عام؛ وذلك نتيجة النزول في الموقع الخطر.

وناشد ” المواطن ” أولياء الأمور بعدم ترك أطفالهم دون رقابة، خاصة في الفترة التي تشهد جريان أودية ومستنقعات؛ ناتجة عن الأمطار التي تشهدها المنطقة.