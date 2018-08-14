بالصور.. رغم خطورتها.. أطفال يسبحون بأراضي زراعية بمجرى سيل ” وادي ضمد “
رصدت بعض الصور قيام مجموعة من الأطفال بالسباحة في مزارع بمجرى سيل ” وادي ضمد ” صباح اليوم.
وأظهرت الصور التي قام أحد المواطنين بالتقاطها، الأطفالِ وهم يسبحون بأراضي زراعية بمجرى ” وادي ضمد ” وهي مواقع خطيرة جدًا.
وفي هذا السياق، قال ” المواطن ” أن هذه المواقع خطيرة جدًا وأن الموقعد شهد فيما قبل وفاة طفل غرقًا قبل أكثر من عام؛ وذلك نتيجة النزول في الموقع الخطر.
وناشد ” المواطن ” أولياء الأمور بعدم ترك أطفالهم دون رقابة، خاصة في الفترة التي تشهد جريان أودية ومستنقعات؛ ناتجة عن الأمطار التي تشهدها المنطقة.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
على البال
على البال.. كل التفاصيل..
على البال
وأحلى التفاصيل على البال
والحل والترحال
والنار والهيل
والقمرا اللي نورت ليل.. ورى ليل
والنظره المكسورة
والبسمة المقهوره
والخطوه المغرورة
واحلى المواويل
دايم على البال
مدري الى اليوم
والا الزمان أنساك
يا قلبها قلبي
مدري الى اليوم
توله على مضناك
والا انتهى حبي
يا قايد الريم
ذكراك ما غيبت عن خاطري ساعة
الروح لك يا ساكن الروح نزاعة
متى الوصل قول
باجيك واسابق الساعة
كم شمس غابت وانا أشوفك
شمس الضحى اللي تباريني
والى منع جيتك خوفك
نورك فلا غاب عن عيني
الحب تدري ما هو بيدي
سيدك .. تراه الهوى وسيدي
أبيك تبدأ مواعيدك
والا اببدأ مواعيدي
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51942 ] نشر منذ 1 ساعة
وين اهليهم عنهم ………..؟