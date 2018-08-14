باحث يكشف عن تفوق حساب التواصل الحكومي السعودي على نظيره العماني

حمود العنزي(صدى):

عقد الباحث العُماني خميس البوسعيدي، مقارنة بين حساب التواصل الحكومي العُماني، وحساب التواصل الحكومي السعودي، وذلك لمدة وصلت إلى شهر، باستخدام أداة @SocialElephant التي تسمح بالمقارنة بين مؤشرات الأداء الرئيسة المعروفة بـ KPI.

وقارن الباحث وهو طالب دكتوراه في الإعلام الرقمي بجامعة لينستر بالمملكة المتحدة، ومحاضر بكلية العلوم التطبيقية بنزوى في سلطنة عُمان، بين عدد من المتغيرات، ومنها: ” عدد المتابعين، التغريدات، النشاط، الإعجاب، التعليقات ” ، وتوصل إلى أن حساب التواصل الحكومي السعودي يتفوق على حساب التواصل الحكومي العُماني في جميع المؤشرات تقريبًا.

ودعا الباحث العماني، القائمين على حساب التواصل في عمان، إلى الاستفادة من التجربة السعودية، وذلك بعد أن وجد أن معدل عدد المنشورات لموقع التواصل الحكومي السعودي بلغ 1.75 مقابل صفر لنظيره العُماني، فيما بلغ عدد الإعجاب بالحساب السعودي 510 مقابل صفر للعُماني.