حقيقة انفصال شيري عادل عن الداعية معز مسعود

أماني الغامدي(صدى):

ترددت أخبار تفيد عن إنفصال الممثلة المصرية ​شيري عادل​ عن الداعية الإسلامي ​معز مسعود​، وذلك بعد أيام قليلة من زواجهما الذي أثار جدلاً كبيراً، فيما لم يٌعلق الثنائي على خبر انفصالهما.

وتستعد شيري عادل لبدء تصوير فيلم غنائي إستعراضي تشارك بطولته مع الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، ومن المقرر عرض الفيلم في شهر يناير المقبل.

وكان معز مسعود قد أعلن في بيان رسمي الشهر الماضي أن زوجته شيري عادل “ستعيش منهجه” على حسب تعبيره، فهل قبول شيري عادل لهذا الدور يؤكد شائعات الانفصال بينهما.