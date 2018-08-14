كشافة تعليم محافظة الأفلاج تبدأ عملية المسح بمشعر منى

محمد السعران(صدى):

بدأت كشافة تعليم محافظة الافلاج ، اليوم مشاركتها في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، حيث قام جميع المشاركين بالنزول للمشاعر وبدأ عملية المسح بجمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات, والتعرف على المعالم بالمشاعر، حتى يتمكن كشافة الادارة مع زملائهم بدأً من اليوم السابع من ذي الحجة من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة .

وأوضح القائد الكشفي محمد بن ناصر آل شبيب ، أن عملية المسح تتضمن قيام أفراد الكشافة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة، حتى يتم بناء عليها إصدار الجمعية للدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة.