رسميا… الفتح يتعاقد مع أحمد الناظري

طلال الغامدي(صدى):

أنهت إدارة نادي الفتح، اليوم الثلاثاء، إجراءات التوقيع رسميًا مع اللاعب أحمد الناظري لمدة عام، مع أفضلية التجديد.

وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع فريقه الجديد خلال منافسات الموسم القادم، كما عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع مع الفتح.