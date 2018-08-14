رسميا… الفتح يتعاقد مع أحمد الناظري
أنهت إدارة نادي الفتح، اليوم الثلاثاء، إجراءات التوقيع رسميًا مع اللاعب أحمد الناظري لمدة عام، مع أفضلية التجديد.
وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع فريقه الجديد خلال منافسات الموسم القادم، كما عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع مع الفتح.
طلال[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 14 دقيقة
المفروض إنه يروح مجانًا داخل بخساره على النادي
ماجد[ عدد التعليقات: 2473 ] نشر منذ 13 دقيقة
ممتاز نحتاج نقوي الدكه والناظري كويس ك دكه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1803 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله ينفع به💚💙