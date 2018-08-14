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رسميا… الفتح يتعاقد مع أحمد الناظري

رسميا… الفتح يتعاقد مع أحمد الناظري
طلال الغامدي(صدى):

أنهت إدارة نادي الفتح، اليوم الثلاثاء، إجراءات التوقيع رسميًا مع اللاعب أحمد الناظري لمدة عام، مع أفضلية التجديد.

وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع فريقه الجديد خلال منافسات الموسم القادم، كما عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع مع الفتح.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 14 دقيقة

المفروض إنه يروح مجانًا داخل بخساره على النادي

[ عدد التعليقات: 2473 ] نشر منذ 13 دقيقة

ممتاز نحتاج نقوي الدكه والناظري كويس ك دكه

[ عدد التعليقات: 1803 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله ينفع به💚💙

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