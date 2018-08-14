هوندا HR-V موديل 2019 الجديد يكشف نفسه بالكامل

طوكيو(صدى):

كشفت رسميا عن HR-V 2019 فيس ليفت “المحدّثة” بالمواصفات الأوروبية، وذلك بعد ظهور المواصفات الأمريكية مؤخرا.

تأتي السيارة بخارجية محدّثة مع تحسينات طفيفة بالواحهة الأمامية يتضمنها مصابيح ضباب دائرية، ومقارنة بالموديل السابق، تتميز HR-V 2919 بكروم أسود لامع أسفل الشبك الأمامي، فتحات تهوية أكبر بالمصد، مصابيح أمامية بروجيكتور مع LED على شكل DRLs.

الفئات الأعلى ستحصل على إضاءة LED كاملة بالمصابيح الأمامية، والحال نفسه بالخلفية مع لمسة سوداء، كما هنالك جنوط عجلات 17 إنش مع عادم مزدوج كرومّي. العملاء أيضا بإمكانهم الاختيار بين 8 ألوان للخارجية يتضمنها الأزرق منتصف الليل المعدني الجديد.

في داخلها، هوندا HR-V 2019 تأتي مع مقاعد أمامية معاد تصميمها، جودة أعلى للفرش، جلد بالفئات الأعلى، كما ستكون السيارة أكثر هدوءً بفضل إضافة عوازل صوتية أفضل لها، مع توفير نظام نشط مانع للضوضاء بالفئات الأعلى أيضا.

ستتوفر الـ SUV المدمجة الصغيرة بمحرك بترول 1.4 لتر 4 سلندر قوة 141 حصان يتصل بجير أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، في حين أن الموديل الأوروبي سيتوفر بمحرك تنفس طبيعي 1.5 لتر 4 سلندر قوة 128 حصان وعزم دوران 155 نيوتن.متر يتصل بجير يدوي من 6 سرعات أو متغير باستمرار CVT مع تسارع من 0.100 كم/س خلال 10.2 ثانية ومتوسط استهلاك بنزين 5.3 لتر/100 كم.

هذا وقد بدأت هوندا بالفعل في إنتاج HR-V المحدّثة، على أن تبدأ توصيلها للعملاء بأوروبا في أكتوبر، وتتاح في 2019 بمحرك تيربو 1.5 لتر وآخر ديزل 1.6 لتر.