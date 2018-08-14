5 معلومات يجب معرفتها قبل التنويم في المستشفى

علي القحطاني(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالرياض، عن 5 معلومات ضرورية بالنسبة للمريض يجب معرفتها قبل موعد التنويم في المستشفيات.

وأوضح المستشفى على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يجب الاتصال بمكتب الدخول قبل الحضور لموعد التنويم بـ 24 ساعة للتأكد من وجود سرير، لافتًا إلى أنه مسموح بمرافق واحد فقط مع المريض، والتأكد من إبلاغ مكتب الدخول ومنسق الحالات إذا كان قد سبق لك التنويم في أي مستشفى آخر خلال الستة أشهر الماضية.

وقال المستشفى ” إذا كنت تريد إلغاء أو تأجيل موعد التنويم، الرجاء الاتصال بمنسق الحالات عبر الهاتف الموحد 920012312، وإذا كان موعد التنويم عن طريق جراحة اليوم الواحد، يرجى التأكد من أخذ المعلومات اللازمة من جراحة اليوم الواحد وعيادة ما قبل التخدير “.