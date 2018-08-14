8 نصائح لمرضى السكر في موسم الحج

أماني الغامدي(صدى):

وجه الدكتور أحمد السبعاوي أخصائي الغدد الصماء وأمراض السكر والغدد الصماء وعضو الجمعية الأمريكية لأطباء الغدد ، نصائح للحجاج المصابين بمرض السكر.

ومن هذه النصائح :

1- مراجعة الطبيب الخاص قبل السفر بفترة مناسبة للحصول على جميع التوصيات والتعليمات اللازمة والتي قد تتطلب تعديل نوع بعض الأدوية أو جرعاتها أو مواقيت تناولها وكذلك الحصول على جدول التطعيمات اللازمة والحصول على تقرير مكتوب مفصل بالحالة المريضية وأنواع الأدوية التي قد يحتاجها المريض.

2- يجب على المسافر ألا ينسى حمل دوائه في حقيبة يده مع جهاز التحليل الخاص وأن يحفظ الإنسولين في الشنطة الخاصة به وأن يكون في مكان آمن يحميه من أشعة الشمس وأن يكون بعيدًا عن الرطوبة ويجب وضع في حقيبة اليد وجبات طعام تحتوي على علب عصير أو قطع الحلوى ووجبات خفيفة فربما يحدث هبوط سكر أثناء فترات الانتظار.

3- عدم التعرض لضربة الشمس وفقد للأملاح والسوائل من الجسم بشدة وضرورة الإكثار من شرب الماء وارتداء الملابس الخفيفة البيضاء والغسيل المتكرر للوجه والرأس وحمل الشمسية التي تحمي من التعرض المباشر للشمس منعًا من حدوث الحروق الجلدية وكذلك تجنب المشى حافى القدمين لتجنب مشكلات القدمين.

4- يجب حمل في حقيبة اليد الخاصة عصائر أو سكريات لتجنب حدوث انخفاض في مستوى السكر أثناء مناسك الحج أما موضوع الصيام فهو مماثل لشهر رمضان المبارك بل قد يصبح أكثر خطورة بسبب ارتفاع حرارة الجو وشدة النشاط البدني الذي يقوم به الشخص.

5- يجب حفظ الأدوية بشكل سليم حتى لا تتعرض للتلف وكذلك تناول العلاج في الأوقات التي حددها الطبيب المعالج مسبقا وتجنب تناول الدواء دون تناول الطعام حتى لا يحدث هبوط سكر.

6 – النظافة الشخصية أمر ضروري ويجب تناول التطعيمات الضرورية قبل السفر.

7- ضبط سكر الدم من خلال جهاز تحليل السكر المنزلي والذي يجب أن يصطحبه مريض السكر خلال أداء الحج فيجب قياس مستوى السكر بالدم قبل الطعام.

8- المشكلات التي يمكن أن تحدث لمريض السكر أثناء فترة الحج وهي “انخفاض السكر – ارتفاع السكر – ضربات الشمس – مشكلات القدمين-هبوط نسبة السكر بالدم” وتتمثل أعراضه في الشعور بالجوع – الرعشة – العرق الغزير – زيادة ضربات القلب – عدم القدرة على التركيز – الصداع – صعوبة فالكلام – القلق وقد يحدث إغماء أو تشنجات.

وعن كيفية الوقاية منه من خلال تناول وجبات الطعام في مواعيدها المحددة – عدم المبالغة في المجهود العضلي والبدني – الحرص على انتظام جرعات الدواء – الاحتفاظ دائما بالحلوى والعصائر لتفادى هبوط السكر المفاجئ.