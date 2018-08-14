إصابة 4 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

بغداد(صدى):

أصيب أربعة أشخاص بجروح مختلفة بانفجار عبوة ناسفة وسط سوق شعبي شرق بغداد اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن العبوة الناسفة انفجرت داخل سوق ” مريدي ” الشعبي في مدينة الصدر شرق بغداد، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة, وفق حصيلة أولية.

وأوضح أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقًا في ملابساته، كما نقلت الجرحى إلى المستشفى.