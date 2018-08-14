حقيقة شراء الوليد بن طلال لنادي مصري

نواف السالم(صدى):

أوضح رئيس نادي غزل المحلة المصري، إبراهيم صادق، حقيقة وجود عروض استثمار أو بيع للنادي للأمير الوليد بن طلال من شراء الفريق، نافيًا ما يتم تداوله من أخبار بخصوص ذلك الأمر.

وفي السياق نفسه، قال ” صادق ” أن مجلس إدارة النادي طرح فكرة إنشاء شركة استثمار لدعم النادي ماديًا، ولكنه لم يخط خطوة واحده في هذه الفكرة لكثرة المعوقات القانونية، مؤكدًا: ” خروج مثل هذه الشائعة في هذا الوقت هدفها إغراق فريق الكرة، وخروج اللاعبين عن التركيز، وخوفهم علي مستقبلهم وبالتالي، يؤدي إلى فشلنا في تحقيق هدفنا في العودة للدوري الممتاز. ”

وأضاف رئيس غزل المحلة المصري: ” لم يتصل بي أي مستثمر أو حتي وسيط لعرض الفكرة، حتي ينتشر أننا نسير علي طريق الفرق الأخرى، نحن ناد كبير، ولنا مشجعونا وتاريخنا الذي لن نتخلي عنه مهما حدث. “