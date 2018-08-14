بن سحيم لـ ” الحمدين ” : الهروب نحو الغريب لا ينفعكم ابدا

طلال الضوي(صدى):

استنكر المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، استمرار نظام الحمدين في تظليل الرأي العالم بمصالحه من خلال التحالف مع أنظمة مكروهة عالميًا.

وأكد ” بن سحيم ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن توجه نظام الحمدين للتحالف مع الأنظمة المكروهة عالميًا، ودفاعه المستميت عنها، وتظليل الرأي العام بمصالحه مع هذه الأنظمة، دليل جديد على عجز النظام وعدم قدرته على إدارة الدولة والحفاظ على مصلحة شعبنا.

وقال في تغريدة له ” يختلف العرب فيما بينهم ويبقون على شعرة معاوية لا يقطعونها،، إلا نظام الحمدين قطع كل الحبال وأبقاها فقط مع دول معزولة خارج المنظومة العربية..الهروب نحو الغريب وترك القريب لم ينفعهم أبداً “.