نصائح لمكياج يجعلك أصغر سنا

أماني الغامدي(صدى):

توصلت الأبحاث، إلى أن 70٪ من النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 55 عامًا، يشعرن بأنهن ” مهملات ” من قبل مصنعي أدوات التجميل، وعليه، يقدم خبراء التجميل عدة نصائح للسيدات اللاتي تجاوزن عمر الخمسين، لوضع المكياج الذي يجعلهن أصغر سنًا.

وتتمثل تلك النصائح فيما يلي:

– لا تصدقي أي شخص يقول إن أحمر الشفاه لا يتناسب مع عمرك.

– استخدمي كمية قليلة من كريم الأساس، ليتناسب مع بشرتك المجعدة، ثم ضعي المادة المخففة في المكان الذي تحتاجين إليه مثل الدوائر التي توجد تحت العينين.

– ركزي على ترطيب البشرة بسوائل الترطيب.

– تجنبي استخدام المساحيق الجافة، نظرًا لأنها لا تتناسب مع بشرة المرأة المسنة.

– مع تقدمك في العمر، تظني أنه من الصعب وضع الكحل على عينيك بدقة، وذلك لأنك تقومين بإغلاق عينك، مما لا يمنحك القدرة على رؤية ما يجري بشكل صحيح، لذلك، حاولي إبقاء عينيك مفتوحتين عند وضع الكحل.