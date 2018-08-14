كارينيو سعيد بأداء لاعبي النصر
أشاد الأوروجوياني جوزيه كارينيو، المدير الفني للنصر، بأداء لاعبيه خلال لقاء فريق الجزيرة الإماراتي الذي فاز فيه العالمي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32، لكأس العرب للأندية الأبطال.
وقال ” كارينيو ” موضحًا: ” بحثنا عن الفوز منذ الدقيقة الأولى، سجلنا أولا بطريقة مميزة، وضغطنا على المنافس لزيادة الغلة، ولكن استقبلنا هدفًا ” ، مضيفًا: ” الشوط الثاني، كان المستوى جيدًا من اللاعبين، وأعتقد أن التغييرات أفادت الفريق كثيرًا. ”
وتابع: ” كنت أريد تنشيط الجانب الهجومي، وهذا ما حدث بخروج نور الدين أمرابط، ودخول أحمد موسى، الذي سجل هدف الفوز ” ، مختتمًا حديثه: ” لقد بذل اللاعبون مجهودًا بدنيًا كبيرًا، رغم حرارة الطقس والرطوبة العالية، وأنا سعيد بهذا الفوز.. ما زال لدينا المزيد من العمل في الفريق. “
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