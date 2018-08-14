كارينيو سعيد بأداء لاعبي النصر

طلال الغامدي(صدى):

أشاد الأوروجوياني جوزيه كارينيو، المدير الفني للنصر، بأداء لاعبيه خلال لقاء فريق الجزيرة الإماراتي الذي فاز فيه العالمي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32، لكأس العرب للأندية الأبطال.

وقال ” كارينيو ” موضحًا: ” بحثنا عن الفوز منذ الدقيقة الأولى، سجلنا أولا بطريقة مميزة، وضغطنا على المنافس لزيادة الغلة، ولكن استقبلنا هدفًا ” ، مضيفًا: ” الشوط الثاني، كان المستوى جيدًا من اللاعبين، وأعتقد أن التغييرات أفادت الفريق كثيرًا. ”

وتابع: ” كنت أريد تنشيط الجانب الهجومي، وهذا ما حدث بخروج نور الدين أمرابط، ودخول أحمد موسى، الذي سجل هدف الفوز ” ، مختتمًا حديثه: ” لقد بذل اللاعبون مجهودًا بدنيًا كبيرًا، رغم حرارة الطقس والرطوبة العالية، وأنا سعيد بهذا الفوز.. ما زال لدينا المزيد من العمل في الفريق. “