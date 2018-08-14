الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوياتها في 18 شهرًا الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع نزول المعدن دون مستوى نفسي مهم مما أثار إقبالا على الشراء، بينما بدد الدولار مكاسبه بعدما صعد لأعلى مستوى في 13 شهرًا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1195.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أدنى مستوى له منذ 30 يناير كانون الثاني 2017 عند 1191.35 دولار للأوقية. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1202.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.3 بالمئة إلى 96.168 بعدما صعد إلى أعلى مستوياته في 13 شهرا أمس الاثنين.

ونزل اليورو قرب أدنى مستوى له في عام أمام الدولار والفرنك السويسري اليوم، ليظل تحت ضغط جراء هبوط الليرة التركية بفعل مخاوف من أن تضر المشاكل الاقتصادية التركية البنوك الأوروبية وتمتد إلى اقتصادات ناشئة أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 804.80 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 791.50 دولار أمس.

وزادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 15.10 دولار وبلغت أدنى مستوى في أكثر من 13 شهرا عند 14.94 دولار في الجلسة السابقة. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 892.30 دولار للأوقية.