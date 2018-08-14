بالفيديو.. القنصل الأمريكي بـ ” ظهران ” تشتري أضحية لذبحها بعيد الأضحى
وثق مقطع فيديو، قيام القنصل الأمريكي في الظهران، راتشنا كورهنن، بزيارة أحد أسواق الماشية بمدينة ” الثقبة ” بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لأجل شراء أضحية لذبحها بعيد الأضحى.
ورصد مقطع الفيديو ” كورهنن ” وهي وسط الأغنام، وارتدت زي محتشم يحمل طابعًا سعوديًا، كما قامت بتهنئة المسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلة ” عيد أضحى مبارك ” .
من الجدير بالذكر أن القنصل الأمريكية بظهران تحرص على مشاركة المواطنين في المملكة أتشطتهم التراثية والثقافية، على غرار عدد من الدبلوماسيين والزعماء الغربيين.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 1 ساعة
طبعا ويش لم راعى البقر مع راعى الغنم غير المحبة .. هاهاها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51929 ] نشر منذ 41 دقيقة
خير ان شاء الله ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4100 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يديم المحبه في كل المجالات وليس في مجال المفطح فقط–ها ها ها