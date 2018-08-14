بالفيديو.. القنصل الأمريكي بـ ” ظهران ” تشتري أضحية لذبحها بعيد الأضحى

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام القنصل الأمريكي في الظهران، راتشنا كورهنن، بزيارة أحد أسواق الماشية بمدينة ” الثقبة ” بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لأجل شراء أضحية لذبحها بعيد الأضحى.

ورصد مقطع الفيديو ” كورهنن ” وهي وسط الأغنام، وارتدت زي محتشم يحمل طابعًا سعوديًا، كما قامت بتهنئة المسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلة ” عيد أضحى مبارك ” .

من الجدير بالذكر أن القنصل الأمريكية بظهران تحرص على مشاركة المواطنين في المملكة أتشطتهم التراثية والثقافية، على غرار عدد من الدبلوماسيين والزعماء الغربيين.