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بالفيديو.. القنصل الأمريكي بـ ” ظهران ” تشتري أضحية لذبحها بعيد الأضحى

بالفيديو.. القنصل الأمريكي بـ ” ظهران ” تشتري أضحية لذبحها بعيد الأضحى
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام القنصل الأمريكي في الظهران، راتشنا كورهنن، بزيارة أحد أسواق الماشية بمدينة ” الثقبة ” بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لأجل شراء أضحية لذبحها بعيد الأضحى.

ورصد مقطع الفيديو ” كورهنن ” وهي وسط الأغنام، وارتدت زي محتشم يحمل طابعًا سعوديًا، كما قامت بتهنئة المسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلة ” عيد أضحى مبارك ” .

من الجدير بالذكر أن القنصل الأمريكية بظهران تحرص على مشاركة المواطنين في المملكة أتشطتهم التراثية والثقافية، على غرار عدد من الدبلوماسيين والزعماء الغربيين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 1 ساعة

طبعا ويش لم راعى البقر مع راعى الغنم غير المحبة .. هاهاها

[ عدد التعليقات: 51929 ] نشر منذ 41 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 4100 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يديم المحبه في كل المجالات وليس في مجال المفطح فقط–ها ها ها

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