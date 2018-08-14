جامعة ” جدة ” تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة جدة عن رغبتها في استقطاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ وذلك لشغل بعض وظائف التخصصات الأكاديمية الشاغرة والمشغولة لديها بمتعاقدين بأعضاء من هيئة التدريس، بمسمى ” أستاذ مساعد ” لجميع قطاعات الجامعة من المواطنين والمواطنات وفقاً لتخصصات هيكلتها الجديدة.

وأبان ” الحميدان ” أن الشروط تتمثل في أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وحديث التخرج أو من المتوقع تخرجهم خلال العام 2018، وأن لا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدًا للتخصصات النظرية.

كما شملت الشروط أن لا يقل عن جيد للتخصصات العملية وأن يكون امتداد التخصص في التخصصات الطبيعية والصحية بكافة مراحل الدراسة بكالوريوس ” ماجستير, دكتوراه ” وامتداد التخصص في التخصصات الإدارية والإنسانية والاجتماعية بمرحلتي ” الماجستير, الدكتوراه ” ، والنشر العلمي الحد الأدنى بحث واحد.

وذكر الدكتور ” الحميدان ” أن من بين الشروط أن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث بكالوريوس ماجستير ودكتوراه، عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي ” التعليم الاعتيادي ” ، وأن لا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية في الوقت الحالي وأن لا يزيد عمره عن 45 سنة والمفاضلة وفق معايير الجامعة المعتمدة.

وأشار ” الحميدان ” أن التقديم على هذه التخصصات سيكون اعتبارًا من يوم الخميس الــ 18 من شهر ذي الحجة الحالي، ويستمر حتى يوم الأربعاء الـ29 من شهر محرم العام المقبل وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني عبر الرابط التالي: هنا