الكويت تنفي ضخ 500 مليون دينار لدعم الليرة التركية

خالد الظفيري(صدى):

كشفت وزارة المالية الكويتية، أمس الاثنين، حقيقة الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإخبارية حول ضخ الكويت 500 مليون دينار كويتي؛ لدعم الليرة التركية.

ونفت الوزارة هذه الأنباء، مؤكده أن لا أساس لها من الصحة، لافته إلى أن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، عقد اجتماعًا مع وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق مساء الأحد في مطار الكويت؛ لإطلاع الإدارة المالية في الكويت على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا، لاسيما وأن للكويت استثمارات عديدة في تركيا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه لم يتم الحديث عن دعم العملة التركية خلال الاجتماع، ولم يتم اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية في هذا الشأن.

يُذكر أن أحد المواقع الإخبارية الكويتية تداول خبرًا حول قيام الكويت بضخ 500 مليون دينار لإنقاذ الليرة التركية، في ظل أومتها الحالية بعد أن فقدت نحو 43% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي مؤخرًا.

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