عقب الأزمة الدبلوماسية مع المملكة.. مشكلات مالية تواجه أكبر شركة بناء كندية

عادل الحربي (صدى):

تتعرض أكبر شركة للهندسة والإنشاءات في كندا، ” إس.إن.سي-لافالين ” ، لمشكلات مالية ضخمة؛ حيث تتخذ من مونتريال مقرًا لها، وتستفيد من 11% من المبيعات في السوق السعودية.

ومن جانبها، أوضحت ” بلومبرج ” أن الشركة، التي تشغل أكثر من 10 آلاف شخص، تحقق أرباحًا مالية مهمة في المملكة، تصل إلى ما يقرب من مليار دولار كندي؛ بينما في أبريل الماضي، وقعت ” إس.إن.سي-لافالين ” عقدًا مع شركة ” أرامكو ” السعودية لتقديم خدمات هندسية لمشروع مشترك بين أرامكو وشركة نفط الكويت.

وأكدت الشركة في بيان، الأسبوع الماضي: “س يكون للحظر التجاري الواسع النطاق على المصالح التجارية الكندية في المملكة العربية السعودية، تأثير على أدائنا المالي في المستقبل ” ، فيما هبطت أسهم الشركة، بداية الأسبوع الجاري في تورونتو، أقل من 1% إلى 53.18 دولار كندي، وهو أقل سعر في أكثر من خمسة أشهر.

وأشار المحلل لدى ” ألتا كورب كابيتال ” في تورنتو، كريس موراي؛ إلى إن هذه الأزمة تضيف مستوى جديدًا من المخاطر على كاهل الشركة الكندية، متابعًا: ” من الصعب تحديد حجم المخاطر حاليًا، لكن الأكيد هو أن أكبر شركة بناء في البلاد ستتضرر دون شك. “