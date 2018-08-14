بالفيديو.. أسباب تراكم الدهون في البطن

أماني الغامدي(صدى):

دهون البطن أو ما يعرف بالكرش، من مشكلات السمنة الموضعية الأكثر انتشارا بين الرجال والنساء نتيجة العادات الغذائية السيئة التي تسبب تراكم الدهون في مناطق محددة بالجسم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعزيز جراح تجميل ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” ، عن أسباب تراكم الدهون في البطن .

وقال ، البطن والأرداف من الأجزاء التي يتم تخزين الدهون بها في الجسم ، وهناك اختلافات في الجينات بين النساء والرجال ، ونسب تمركز الدهون في النساء أكثر من الرجال .

وتابع ، الجسم يقسم إلى ثلاث أنواع رفيع ولا يزيد وزنه بسهولة ، ومهما قام بالرياضة لا تتغير تقسيمه جسده لأن هذه طبيعته ، والحل الوحيد له هو عملية النحت ، وهناك نوع من الأجسام رفيع ولكنه يتأثر بالأكل ، والنوع الثالث هو الجسم الممتلئ والذي لا ينقص بسهولة مهما قلل عدد أطعمته مٌشيراً إلى أن لكل طبيعة جسم .