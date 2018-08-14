السفير البريطاني بمصر يتحدى محمد هنيدي: ” فكك من التحوير “

أماني الغامدي(صدى):

شهد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحديًا طريفًا بين الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، والسفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، حيث وجه ” هنيدي ” سؤالًا لـ ” كاسن ” ، لاختباره في مدى معرفته بالألفاظ العامية المصرية.

فقال ” هنيدي ” للسفير البريطاني، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بما أنك جبت مصر من شرقها لغربها أكتر من المصريين، عايزين نشوف درجة مصريتك، تلت كلمات تقولنا لو تعرف معناهم (فكك مني، بيحور، هما قالو لك فين) ” .

وردّ ” كاسن ” على الكوميديان المصري، مثبتًا تمكنه من فهم الألفاظ المصرية، قائلًا: ” فكك من التحوير ده يا هنيدي هما قالولك بقالي كام سنة في مصر؟ ” ، ليلاحقه ” هنيدي ” قائلًا: ” طب زرت بريطانيا كام مرة ؟ ” .