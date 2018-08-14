بلدية المعابدة تزيل حظائر أغنام عشوائية مخالفة بمكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

أزالت بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة اليوم , حظائر أغنام عشوائية مخالفة بحي وادي جليل بمكة المكرمة , وذلك ضمن الجولات المكثفة لأمانة العاصمة المقدسة .

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد بن أحمد بصفر أن البلدية شكلت لجنة من الفرق الميدانية للقيام بعمليات المراقبة الميدانية للأسواق وإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على الإصحاح البيئي وتم ملاحظة وجود تعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة , حيث قامت اللجنة المكلفة من البلدية الفرعية وإدارة الدعم والإسناد بأمانة العاصمة المقدسة وبعض الجهات الحكومية للبدء بأعمال المصادرات .

وأفاد بمصادرة (١٥٥) رأساً من الأغنام , وإزالة التجاوزات والتعديات المخالفة للحظائر البالغ عددها ( ١٠٠ ) حظيرة يحتوي بعضها على سكن للعمالة الوافدة بطريقة مخالفة .

وأكد المهندس بصفر أن البلدية ستواصل مهامها الرقابية للقضاء على أي تعد ولن تتهاون في إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام