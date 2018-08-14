بالصور.. ” شباب مكة ” يوعون بحق الطريق ويساندون رجال الأمن
دشن مجموعة من شباب مكة المكرمة، نشاط توعية بحق الطريق بمشروع تعظيم البلد الحرام، من خلال تنظيم سير وتحركات الحجاج والزوار الداخلين إلى المسجد الحرام بالتعاون مع قوات الطواريء الخاص.
وأكد مدير شباب مكة سعود الرحيلي، أن النشاط يهدف إلى منع الافتراش في الطرقات في محيط المسجد الحرام ومنع الظواهر السلبية، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة بعيدًا عن الاختناق والازدحام خلال موسم الحج.
وأوضح ” الرحيلي ” أن هذه الخدمة تكون ضرورية أخلال عشر ذي الحجة، وما بعد الموسم؛ لكثافة أعداد الحجاج والمصلين بالمسجد الحرام.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 1 ساعة
عند زيارة الحرم المكى
قول الدعاء ” الله زيد بيتك تكريما وتشريفا وبارك فى أهل مكة ” .
مستحب .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يجزاهم خيرو يوقفهم لخدمة الحجاج والمعتمرين