بالصور.. ” شباب مكة ” يوعون بحق الطريق ويساندون رجال الأمن

نايف السالم(صدى):

دشن مجموعة من شباب مكة المكرمة، نشاط توعية بحق الطريق بمشروع تعظيم البلد الحرام، من خلال تنظيم سير وتحركات الحجاج والزوار الداخلين إلى المسجد الحرام بالتعاون مع قوات الطواريء الخاص.

وأكد مدير شباب مكة سعود الرحيلي، أن النشاط يهدف إلى منع الافتراش في الطرقات في محيط المسجد الحرام ومنع الظواهر السلبية، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة بعيدًا عن الاختناق والازدحام خلال موسم الحج.

وأوضح ” الرحيلي ” أن هذه الخدمة تكون ضرورية أخلال عشر ذي الحجة، وما بعد الموسم؛ لكثافة أعداد الحجاج والمصلين بالمسجد الحرام.