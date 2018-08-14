بالفيديو.. أسباب التهابات اللثة وطرق علاجها

أماني الغامدي(صدى):

التهابات اللثة من أمراض الأسنان المنتشرة بين الكبار والصغار، وعادة يكون أسبابها إهمال تنظيف الأسنان بالطرق الصحيحة، مما يؤثر على اللثة.

وتحدثت الدكتورة إسراء أحمد السيد ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” طبيب البلد “عن أسباب التهابات اللثة وطرق علاجها.

وقالت ، إلتهاب اللثة يقابل العديد من الأشخاص ولكنهم لا يعلمون أن المشكلة من الإلتهابات ، وهي تبدأ من ترسيب الجير على الأسنان أمام منفذ الغدد اللعابية ، وتظل تتراكم حتى ينتج عنها إلتهاب في اللثة .

وتابعت ، إن الألتهاب في اللثة يؤدي إلى وجود فراغات بين الأسنان وتخلخلها ونزول دم من الأسنان ، مٌشيره إلى أن علاج هذه الألتهابات في منتهى البساطة ولكن يجب أن يذهب المريض للطبيب .

وأضافت أن من العلاجات ، أن يتم العلاج بالأدوية ، أو عمل جلسات تنظيف للجير أو قص اللثة ، ومن أحدث العلاجات استخدام الليزر بدون ألم أو بنج ، يعمل على قص اللثة لتعود إلى حجمها الطبيعي .