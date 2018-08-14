بالفيديو.. أسباب التهابات اللثة وطرق علاجها
التهابات اللثة من أمراض الأسنان المنتشرة بين الكبار والصغار، وعادة يكون أسبابها إهمال تنظيف الأسنان بالطرق الصحيحة، مما يؤثر على اللثة.
وتحدثت الدكتورة إسراء أحمد السيد ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” طبيب البلد “عن أسباب التهابات اللثة وطرق علاجها.
وقالت ، إلتهاب اللثة يقابل العديد من الأشخاص ولكنهم لا يعلمون أن المشكلة من الإلتهابات ، وهي تبدأ من ترسيب الجير على الأسنان أمام منفذ الغدد اللعابية ، وتظل تتراكم حتى ينتج عنها إلتهاب في اللثة .
وتابعت ، إن الألتهاب في اللثة يؤدي إلى وجود فراغات بين الأسنان وتخلخلها ونزول دم من الأسنان ، مٌشيره إلى أن علاج هذه الألتهابات في منتهى البساطة ولكن يجب أن يذهب المريض للطبيب .
وأضافت أن من العلاجات ، أن يتم العلاج بالأدوية ، أو عمل جلسات تنظيف للجير أو قص اللثة ، ومن أحدث العلاجات استخدام الليزر بدون ألم أو بنج ، يعمل على قص اللثة لتعود إلى حجمها الطبيعي .
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