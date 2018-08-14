عساف القرني في طريقه للتجديد مع الاتحاد

نواف السالم(صدى):

اقترب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عساف القرني، من تجديد عقده مع الفريق قبل نهاية فترة تسجيل اللاعبين المحترفين، المقرر موعدها يوم الخميس 23 أغسطس الحالي؛ حيث تطمح الإدارة في المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

ومن الجدير بالذكر، أنه سيخوض ” العميد ” مباراة ودية أخيرة أمام فريق ريدينج الإنجليزي في لندن، استعدادًا للسوبر أمام الهلال؛ حيث سيعمد المدير الفني للاتحاد دياز على اللعب بالأسماء الأساسية التي سيخوض بها المباراة.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نواف المقيرن، حرص على متابعة التدريبات والوقوف على كافة التحضيرات الفنية للفريق قبل مواجهة السوبر المرتقبة.