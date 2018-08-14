زلزال ثان يضرب جنوب غرب الصين

بكين(صدى):

تعرضت مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، لزلزال ثان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا المقاطعة خلال 24 ساعة إلى 24 مصابًا، مع تضرر أكثر من 70 ألف شخص من سكان المقاطعة.

وأشارت السلطات المحلية في بيان لها اليوم، إلى أنه تم إجلاء 33 ألف شخص من سكان المقاطعة إلى أماكن آمنة، لافتة إلى أن الزلزالين ألحقا أضرارًا بنحو ثمانية آلاف منزل.

وكانت مقاطعة يونان قد تعرضت فجر أمس إلى زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة يويشي بالمقاطعة، حيث شعر سكان المنطقة بقوة الزلزال، وفر كثير منهم إلى خارج المنازل بحثًا عن الأمان، فضلاً عن تسبب الزلزال في إلحاق أضرار بشبكتي الكهرباء والاتصالات في المقاطعة.

وأطلقت إدارة الزلازل بالمقاطعة استجابة طارئة، وأرسلت فريقًا من الخبراء إلى المناطق التي ضربها الزلزال للمساعدة في أي حالات طارئة.