تعود لـ 32 عاما.. وثيقة سرية تكشف أسرار خطيرة عن تنظيم الإخوان الإرهابي

واشنطن(صدى):

كشفت وثيقة سرية أزاحت عنها الستار وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية ” CIA ” ، والتي أعدتها في عام 1986م، أسرارًا خطيرة عن تنظيم الإخوان الإرهابي، ومخططات جذرية كان يقوم بها منذ إنشائه.

وحملت الوثيقة عنوان: ” الإخوان المسلمون في مصر: بناء قواعد الدعم ” ، وحذرت من التأثير المتنامي لمتطرفي الإخوان، التي قدرت عددهم بحوالي 30 ألف عنصر داخل نحو 24 منظمة منبثقة عن الجماعة الإرهابية، والذين يرجعون لخلفيات أيديولوجية مختلفة.

وأوضحت الوثيقة التي تعود لـ 32 عامًا، أن جماعة الإخوان الإرهابية نجحت في بناء شبكة أساسية وذلك من خلال تجنيد المعلمين والطلاب والصحفيين وغيرهم من المهنيين ورجال الأعمال، مبينة أن الازدواجية المتزايدة تعد أخطر مشكلة محتملة لدى الإخوان.

وأشارت الوثيقة السرية، إلى الدور الرئيسي المؤثر الذي لعبه الإرهابي يوسف القرضاوي، المُدرج على قائمة الإرهاب، للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ” السعودية، الإمارات، مصر، البحرين ” ، وذلك من خلال توجيهه لتكتيك الجماعة غير المشروع.

ولفتت الوثيقة، إلى مخططات ” القرضاوي ” المستقبلية، ووصفتها بـ ” المكائد التخريبية ” ، مؤكدة على إدراك الإدارة الأمريكية لمخاطر تنظيم الإخوان، وبرهنت على الخطوات الحازمة التي اتخذتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ضد التنظيم الإرهابي.

وأثنت الوثيقة على بُعد نظر المملكة وحلفائها، مؤكدة أن جماعة ” الإخوان ” تنظيمًا إرهابيًا مهددًا لاستقرار المنطقة، ومحرضًا على الإرهاب، فضلًا عن بثه لخطاب الكراهية.