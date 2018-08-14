إحصائية غريبة.. ارتفاع حالات تعنيف النساء للرجال

سول (صدى):

كشفت إحصائية حديثة، وربما غريبة، عن تزايد حالات تعنيف النساء للرجال في كوريا الجنوبية؛ وذلك بعدما تلقت الشرطة الكورية العديد من البلاغات عن تعرض الشباب للتعنيف من صديقاتهم في البلاد.

ووصل عدد البلاغات من الشباب المعرضين للتعنيف إلى 650 شابًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 في كوريا الجنوبية؛ فيما من المحتمل أن يكون عدد الحالات أكثر من ذلك ولكن هناك من يخجلون عن التقدم ببلاغات ومعرفة الآخرين بذلك.

ومن جانبه، علّق الباحث المختص في علم النفس الجنائي بجامعة ” سونشون هيانغ ” الكورية الجنوبية، شون سونك هون، على الدراسة قائلًا أن ارتفاع عدد الضحايا الذكور ناجم بالأساس عن وعي الإناث بمسألة المساواة، وعدم تقبلهن للعنف اللفظي من قبل الذكور، مؤكدًا أن العنف ليس حلًا لتضمن النساء حماية لأنفسهن، لأن هذا سيفاقم مشكلة العنف الأسري مستقبلًا.