إجازة عيد الأضحى ثاني أطول إجازة خلال الـ 8 سنوات الماضية

حمود العنزي(صدى):

تعد إجازة عيد الأضحى لهذا العام ثاني أطول إجازة عيد أضحى خلال الـ8 سنوات الماضية، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم الإجازة لموظفي القطاع الخاص لتبدأ من اليوم الثلاثاء وتكون 14 يومًا.

وسجلت إجازة عيد الأضحى أطول إجازة قبل ثلاثة أعوام سابقة، حيث امتدت إلى 16 يومًا بعد تطبيق نص المادة السابعة من لائحة الإجازات، حيث صادفت بدايتها ونهايتها أيام العطلة الأسبوعية.

وبلغت إجازة عيد الاضحى 12 يومًا في عام 2016، فيما كانت 11 يومًا عام 2015 قبل توجيه الملك بتمديدها إلى 16 يومًا، فيما شهد عام 2013 أقصر إجازة حيث امتدت إلى 11 يومًا فقط.

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