بعد حضورها له.. صحفية عراقية تشيد باستعراض عسكري بالمملكة

حضرت الصحفية العراقية نغم التميمي، استعراضًا عسكريًا للقوات السعودية في أمن الحج، وذلك كأول صحفية تنتمي للإعلام العراقي تشارك في عرض بالمملكة، مؤكدةً أنها محظوظة بالدخول لهذا الاستعراض المبهر بكل المقاييس وإنه لشرف كبير.

وأوضحت نغم التميمي، قائلةً أنه: ” لفت انتباهي الفنون القتالية التي يتميز بها رجال الأمن السعودي لكل قطاعاته؛ فعلى الرغم من صغر سن رجال الأمن إلا أنهم يمتلكون القوة والجرأة والحزم والعزم، وهذه رسالة أبثها عبركم لكل من يحاول أن يعبث بأمن السعودية ويسعى في بث السموم من أخبار مكذوبة ويطلق الشائعات، ويتحدث بأن الوضع غير مستقر بالسعودية. ”

وأضافت: ” أقول له وبملء الفم: إن المملكة هي بيتك الثاني تدخل إليها آمنًا وتخرج منها وأنت في أمن، وهي البلاد الطاهرة التي دعا لها الأنبياء، وحكامها وشعبها يسعون في خدمة قاصديها وشرفهم الله بأنهم يعظمون شعائر الله والله يحميها من شر كل عابث، ومن يعاديها يرتطم بسد منيع لا يهتز. ”

وثمنت الصحفية العراقية، الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة الداخلية، متابعةً: ” وهي جهود كبيرة وبناءة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وشاهدت العرض العسكري الاستعراضي وأعجبني فرضيات كيف التعامل مع الإرهاب، وأعاد بي الأذهان لمعركتنا مع داعش الإرهابي وكيف كانوا يحاولون يزعزعون الأمن في بلادي العراق، وكيف تصدت له القوات العراقية البطلة، وهذا المشهد عزز لي كيف تكون السعودية هي سد منيع في مواجهة أي إرهابي يحاول أن يزعزع أمنها. “