بعد 3 أيام.. العالمي رونالدو يستعد لمغادرة المستشفى

ماجد محمد(صدى):

تحسنت حالة النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، بعد دخوله إلى إلى المستشفى قبل 3 أيام على إثر تعرضه لوعكة صحية الجمعة الماضي.

ومن المنتظر أن يغادر رونالدو صاحب الـ 41 عامًا المستشفى، اليوم الثلاثاء، بعد الحصول على إذن الأطباء بالخروج.

وكان النجم البرازيلي تعرض لوعكة صحية الجمعة الماضي، دخل على إثرها إحدى مستشفيات مستشفى جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث تعرض لسعال وارتفاع شديد في درجة الحرارة.