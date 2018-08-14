رحيل كريستيانو رونالدو يغير هجوم ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

تغير هجوم نادي ريال مدريد الإسباني، بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي؛ فيما يستعد ريال مدريد لبداية موسمه الرسمي من خلال لقاء السوبر الأوروبي، حيث سيواجه فريق أتلتيكو مدريد في لقاء تاريخي هو الأول في تاريخ المسابقة الذي يجمع فريقين من المدينة نفسها.

وسيدفع رحيل رونالدو، مهاجمي ريال مدريد للاشتراك في مسؤولية تسجيل الأهداف والتي كان النجم البرتغالي يسيطر على أغلبها وكان يغطي على إخفاقات الجميع، كما أنه أصبح بإمكان جوليان لوبيتيجي تنويع الخطط الهجومية واللاعبين بسهولة حسب المنافس وحسب اللقاءات.

وأصبح لدى جوليان لوبيتيجي الفرصة لعدة احتمالات في هذه النقطة ومنح عدد من اللاعبين الفرصة للكشف عن مؤهلاتهم كإيسكو وسيرجيو راموس وأسينسيو وغاريث بيل، فيما كان مع وجود رونالدو كان الفريق لا يعمل كمجموعة، خصوصًا في الشق الدفاعي ومع غيابه وإشراك أسينسيو أو أي لاعب آخر في الهجوم سيكون ريال مدريد أمام إمكانية الضغط بقوة بكل لاعبيه على دفاع المنافسين وفي وسط الميدان.

وصرّح جوليان لوبتيجي: ” تدريب الفريق دون رونالدو يمثل تحديًا مثيرًا للمحافظة على قدرته التنافسية وحصد الألقاب. لا يساورني أي شك في أن ذلك سيتحقق بما نملكه من لاعبين. “