حقيقة المقطع المتداول لمواطن يبصق على بريطانية ويضربها بالعقال

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، والذي زعم البعض أنه لسعودي يبصق على موظفة بريطانية ويعتدي عليها بالضرب باستخدام ” العقال ” بأحد المستشفيات البيطرية بلندن.

وأوضحت المصادر، أن هذا الفيديو يوثق حادثة قديمة وقعت خارج بريطانيا، مؤكدة أن الشخص المُعتدي الذي ظهر بالمقطع ليس ” سعودي ” ، فضلًا عن أن الموظفة المُعتدى عليها ليست بريطانية من الأساس.

واتضح أن هذا المقطع استغلته بعض الجماعات اليمينية المتطرفة، التي روجت لمشاهدته في بريطانيا لما يصل لأكثر من نصف مليون مرة، وذلك لتدعيم آرائها المتطرفة ضد المسلمين والعرب.

جدير بالذكر، أن الواقعة الذي تضمنها الفيديو، ترجع لشهر يوليو من العام الماضي 2017م، بإحدى المستشفيات البيطرية في الكويت، إذ نشبت مشادة كلامية بين رجل خليجي وموظفي الاستقبال، بسبب مبلغ مالي لعلاج القطة الخاصة به، ليقوم بالبصق على طبيبة ” أسترالية الجنسية ” عدة مرات، ثم اعتدي عليها باستخدام العقال، وذلك عند مطالبتها له بالخروج من المستشفى الكويتية.