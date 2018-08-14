” العدل ” تأجل جلسات إلى ما بعد إجازة الأضحى

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العدل، تأجيل القضايا مواعيد الجلسات المقررة خلال اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم جدولة مواعيد الجلسات من خلال مراجعة المحكمة والحصول على موعد جديد.

ومن جانبه أشار عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين عبدالمعطي مرداد، إلى أن المحاكم ستعمل في الإجازة من خلال قضاة مكلفين، وسيتم البت والفصل في القضايا العاجلة ولن يكون هناك أي ضرر للخصوم.

كما أضاف أنه سيتم معالجة القضايا وفق إجراءات المحاكم لاسيما القضايا التي تتعلق بالموقوفين منتظري الإطلاق، لافتًا إلى أن أمس الاثنين شهد حركة عمل دؤوبة في المحاكم لإنهاء أي قضية.